FC Augsburg

11:22 Uhr

Für den FCA treffen zwei besondere Torschützen

Plus Siegtorschütze André Hahn feiert beim 2:1 gegen Bayer Leverkusen seinen 32. Geburtstag. Und Fredrik Jensen beendet eine Ewigkeit ohne einen Treffer.

Von Johannes Graf

André Hahn jubelte. Doch als er Richtung Außenlinie lief und die gehobene Fahne des Schiedsrichterassistenten sah, schlug er die Hände über den Kopf zusammen. Knapp zehn Minuten vor dem Ende hatte er den FC Augsburg 2:1 in Führung gebracht, nun sollte der Treffer nicht zählen. Dann jedoch die Erlösung. Nach Videobeweis zählte das Tor, das letztlich die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem FCA entschied. Florian Niederlechner hatte zwar nahe am Tor gestanden, wirklich in seiner Sicht beeinträchtigt hatte er Bayers Torhüter Andrey Lunev allerdings nicht. Und so jubelte Hahn ein zweites Mal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen