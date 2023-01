Gleiches Team wie gegen Gladbach: Mit dieser Startelf tritt der FCA gegen Freiburg an

Beim Spiel des FC Augsburg gegen den SC Freiburg läuft es auf ein Duell der Stürmer hinaus. Denn der Ex-Augsburger Gregoritsch trifft auf den Ex-Freiburger Demirovic.

Der FCA geht mit Rückenwind in das Spiel gegen den SC Freiburg. Zum ersten Mal seit einiger Zeit haben die Augsburger ihr vergangenes Spiel gewonnen. Am Mittwoch schlugen die Spieler des FCA die Gladbacher mit 1:0. Die Frage ist nun: Was können sie von diesem Rückenwind in Freiburg umsetzen – und wen stellt Trainer Enrico Maaßen auf, um das zu tun?

SC Freiburg gegen FC Augsburg: Ruben Vargas fällt wegen einer Verletzung aus

FCA-Trainer Enrico Maaßen hatte in der Winterpause beim FC Augsburg einiges geändert und hart mit den Spielern gearbeitet, um sie vom Tabellenende wegzuholen. Nun hofft er, dass die Arbeit Früchte trägt. Er sagte dazu vor dem Spiel gegen Freiburg: "Wir haben seither die Art und Weise, aber auch das System verändert. Wir sind viel weiter und gefestigter und stehen auch personell anders da. Ich glaube schon, dass wir jetzt eine andere Mannschaft sind als in der Hinrunde zu diesem Zeitpunkt."

Wegen einer Verletzung muss Maaßen beim Spiel gegen Freiburg weiterhin auf Ruben Vargas und Irvin Cardona verzichten. Aber im Mittelpunkt der Partie wird das Torjäger-Duell des nun-Freiburgers Michael Gregoritsch gegen den nun-Augsburger Ermedin Demirovic stehen. Die beiden hatten in der vergangenen Saison noch für die jeweils anderen Klubs gespielt. Gregoritsch ist in Freiburg mit sechs Toren und vier Vorlagen zweitbester Scorer, Demirovic hat beim FCA sechs Tore und drei Vorlagen auf dem Konto.

Mit dieser Startelf tritt der FCA gegen Freiburg an

Offenbar hofft auch Maaßen auf den Rückenwind aus dem Gladbach-Spiel. Denn in Freiburg tritt er mit der gleichen Startelf an wie gegen Gladbach. Sie lautet: Gikiewicz - Gumny - Pedersen - Gouweleeuw - Beljo - Demirovic - Maier - Berisha - Rexhabacaj - Udokahi - Engels. (dpa/hhc)

