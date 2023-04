FC Augsburg

Hält die Schulter von FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz?

Plus Der Torhüter des FC Augsburg unterzog sich nach der 1:3-Niederlage einer MRT-Untersuchung an seiner lädierten Schulter. FCA-Trainer Enrico Maaßen gibt eine erste Entwarnung. Aber ein Restrisiko scheint zu bleiben.

Von Robert Götz

Als am Dienstagvormittag die Spieler des FC Augsburg zur ersten Trainingseinheit der Woche kamen, die öffentlich abgehalten wurde, hatten die jungen Autogramm-Jäger nicht besonders viel Glück. Zwar standen insgesamt 14 Feldspieler auf dem Platz, doch von der Elf, die bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln beim Anpfiff auf dem Platz stand, fehlten sieben Feldspieler und Torhüter Rafal Gikiewicz.

Ersatz-Torwart Tomas Koubek hat Vertrauen von FCA-Trainer Maaßen

Die Nummer eins des FCA hatte mit einer Schulterblessur das Spiel gegen Köln bestritten und hatte sich am Samstagabend noch einer MRT-Untersuchung unterzogen, die aber wohl keine akuten größeren Verletzungen zutage brachte. FCA-Trainer Enrico Maaßen gab auf jeden Fall am Dienstagvormittag erst einmal Entwarnung. Stand jetzt sei, aus seiner Sicht, ein Einsatz des 35-jährigen Polen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Auswärtsspiel bei RB Leipzig nicht gefährdet. Aber man stehe eben am Beginn der Trainingswoche. Maaßen trocken: „Rafal trainiert individuell. Und wenn er wirklich nicht spielen könnte, dann mache ich mir auch keine Sorgen, dann spielt eben Tomas. Der trainiert gut und hat mein vollstes Vertrauen. Wie alle anderen Spieler auch.“

