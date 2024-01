FC Augsburg

Halbzeitbilanz der FCA-Spieler: Jeffrey Gouweleeuw ergattert die besten Noten

Plus 16 Partien sind absolviert, die kurze Pause endet für den FC Augsburg am Dienstag mit dem Start der Vorbereitung. Nicht nur Jeffrey Gouweleeuw fällt positiv auf.

Die kurze Pause ist vorüber, an diesem Dienstag beginnt der FC Augsburg mit der Vorbereitung auf Teil zwei der Bundesliga-Saison. Am Vormittag steht Diagnostik auf dem Programm, um 14.30 Uhr bittet Trainer Jess Thorup zur ersten öffentlichen Einheit auf den Rasen. Bis zum Start in knapp zwei Wochen gegen Bayer Leverkusen soll es noch einige personelle Veränderungen geben, der Kader ist aktuell zu groß. Seit Montag hat das Transferfenster geöffnet.

Das sind die Durchschnittsnoten der FCA-Spieler in den bisherigen Partien

Finn Dahmen Der Torhüter brauchte etwas, um mit seiner neuen Rolle als Nummer eins klarzukommen. Er hatte immer wieder mal Wackler in seinen Leistungen, vor allem Ausstrahlung und Präsenz bei hohen Bällen waren Problemfelder. In Köln und bei Union Berlin aber war er wichtiger Faktor für Punktgewinne, zum Abschluss in Stuttgart allerdings schwächelte er wie das gesamte Team. Dahmen war der Vielspieler, er kam in allen Partien zum Einsatz. Note 3,25.

Robert Gumny Der Pole erlebte einen schwierigen Saisonstart. In der ersten Partie war er gesperrt, in der Folge kam er nur zu Kurzeinsätzen. Nach dem Trainerwechsel von Maaßen zu Thorup lief es für den Rechtsverteidiger deutlich besser, ehe ihn eine Verletzung bremste. Note 3,83.

Robert Gumny erlebte einen schwierigen Saisonstart. Erst war er gesperrt, dann bremste ihn eine Verletzung aus. Foto: Ulrich Wagner

Kevin Mbabu Der Abwehrspieler wurde Anfang September aus Fulham ausgeliehen. Seine erste Partie bestritt er zwei Wochen später beim 0:3 in Leipzig . Überzeugte bislang selten, seine beste Leistung zeigte er gegen Mainz . Er war in neun Partien dabei, in denen er benotet wurde. Note 4,11.

FC-Augsburg-Spieler Jeffrey Gouweleeuw erzielt bislang den besten Notenschnitt

Jeffrey Gouweleeuw Der Niederländer sollte eigentlich im Sommer aussortiert werden, da sein Vertrag nach dieser Saison ausläuft. Entsprechend kam er in den ersten Partien nicht zum Einsatz. Ab Spieltag vier aber war der Routinier wieder gefragt und verlieh der Defensive deutlich mehr Stabilität. Er überzeugte Woche für Woche, weshalb er der bisher beste Augsburger Spieler ist, was den Notenschnitt betrifft. Note 3,00.

Felix Uduokhai Der Innenverteidiger wollte den Verein eigentlich im Sommer verlassen, entschied sich letztlich aber dafür, seinen Vertrag überraschend zu verlängern. Er war von Beginn an in der Innenverteidigung gesetzt, zeigte zunächst aber sehr schwankende Leistungen. Er verpasste nur die Begegnung in Köln wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Note 3,93.

Felix Uduokhai wollte den FC Augsburg eigentlich verlassen, entschied sich dann aber überraschend dazu, seinen Vertrag zu verlängern. Foto: Eibner Pressefoto/Wolfgang Frank

Maximilian Bauer Zu Saisonbeginn kam Bauer noch zu regelmäßigen Einsätzen, musste aber recht bald Platz für Gouweleeuw machen. Immerhin sollte er Innenverteidiger Nummer drei sein, also nachrücken, sobald die Stammkräfte Gouweleeuw und Uduokhai ersetzt werden müssen. Note 3,7.

FCA-Verteidiger Patrick Pfeiffer tat sich von Anfang an schwer

Patric Pfeiffer Der Innenverteidiger war mit großen Hoffnungen und Erwartungen nach Augsburg gewechselt. Er tat sich allerdings von Beginn an schwer. So kam der Neuzugang aus Darmstadt bislang nur zu wenigen Einsätzen, in denen er allerdings auch kaum überzeugte. Note 4,00.

Mads Pedersen Der Däne gehört zu den Augsburger Vielspielern. Er fehlte nur beim 2:1-Heimsieg gegen Mainz , als er ohne Einsatz im Kader stand. Sonst vertraute bereits Enrico Maaßen auf ihn, daran änderte sich auch unter Jess Thorup nichts. Mit Iago bildete er in etlichen Spielen die linke Seite. Note 3,73.

Iago Für den Brasilianer war es eine wechselvolle Spielzeit. Im Sommer stand er noch auf der Liste möglicher Abgänge, auch bei ihm läuft der Vertrag aus. Irgendwann aber war klar, dass er bleiben würde – weshalb er wieder häufiger gefragt war. Dabei meist als Einwechselspieler von der Bank. In den letzten drei Partien fehlte er wegen einer Oberschenkelverletzung. Note 3,67.

Amaral Borduchi Iago stand im Sommer noch auf der Liste derjenigen Spieler, die den FCA womöglich verlassen müssen. Foto: Klaus Rainer Krieger

Tim Breithaupt Der Neuzugang aus Karlsruhe sorgte für mehr Konkurrenzkampf im defensiven Mittelfeld. Zum Zug allerdings kam er nur selten. Er stand meist in der zweiten Reihe, nachdem er im Pokalspiel in Unterhaching noch in der Startelf gestanden hatte. Note 4,25.

Niklas Dosch hat sich beim FC Augsburg als Stammspieler etabliert

Niklas Dorsch Nach seinem Seuchenjahr in der vergangenen Saison hat sich der Mittelfeldspieler nun als Stammkraft etabliert. Auch, weil er verletzungsfrei geblieben war. In den letzten drei Partien unter Maaßen kam er nur zu einem Kurzeinsatz. Als Thorup übernahm, war auch Dorsch wieder gefragt. Note 3,46.

Elvis Rexhbecaj Der Mittelfeldspieler hat alle 16 Partien bestritten – sowohl Maaßen als auch Thorup vertrauten seinen Fähigkeiten. Gegen Mönchengladbach gelang ihm am ersten Spieltag sein erstes Tor für den FCA , beim 5:2-Erfolg in Heidenheim legte er seinen zweiten Treffer nach. Note 3,94.

Arne Engels Der Belgier war der Shootingstar in der Rückrunde der vergangenen Saison. Im bisherigen Rundenverlauf tut er sich dagegen deutlich schwerer, was dazu führte, dass er häufig auf der Bank saß. Zu Saisonbeginn musste er als Rechtsverteidiger aushelfen, was ihm sichtlich nicht leicht fiel. Note 4,07.

Frederik Jensen spielt durchweg überzeugend

Fredrik Jensen Der Finne ist einer der Gewinner des Trainerwechsels . Seit Thorup das Sagen hat, spielt er regelmäßig – und das auch konstant überzeugend. In Heidenheim lieferte er gleich drei Vorlagen, gegen Frankfurt traf er selbst. Note 3,81.

Ruben Vargas Der Schweizer zeigte mal wieder durchwachsene Leistungen. Vor allem in den letzten Partien vor der Winterpause tat er sich richtig schwer. Immerhin durfte er sich mit dem Nationalteam über die Qualifikation für die EM freuen. Note 3,85.

Arne Maier spielte nur einmal so lange, um benotet werden zu können

Arne Maier Bislang war die Hinrunde für ihn zum Vergessen. Nur einmal spielte er so lange, um benotet werden zu können. Beim 1:2 gegen Darmstadt war er in der 58. Minute eingewechselt worden. Maier fiel auch länger wegen einer Sprunggelenksverletzung aus. Note 4,00.

Ermedin Demirovic Der Kapitän ist ein wichtiger Faktor. Er spielt immer – und trifft auch regelmäßig. Er ist der beste Torschütze der Augsburger. Vor allem die Ernennung zum Kapitän hat ihm noch einmal Auftrieb gegeben. Note 3,69.

Kapitän Ermedin Demirovic ist der beste Torschütze des FCA. Foto: Ulrich Wagner

Sven Michel Zu Saisonbeginn stand er noch in der Startelf, ehe ihn eine Muskelverletzung bremste. Nach dem Trainerwechsel waren wieder seine Fähigkeiten gefragt, ehe er nach der Partie in Köln aus der Startelf rutschte. Zuletzt war er zweimal ohne Einsatz im Kader. Note 3,93.

Dion Beljo ist unzufrieden: Er hatte mit deutlich mehr Einsätzen gerechnet

Mergim Berisha Der Stürmer war zu Saisonbeginn noch in Augsburg , ehe er nach Hoffenheim wechselte. Er kam gegen Mönchengladbach und in München zum Einsatz, überzeugte da aber nicht. In Hoffenheim saß er auch meist auf der Bank, ehe er sich eine schwere Knieverletzung zuzog. Note 5,00.

Dion Beljo Der Kroate ist nicht zufrieden mit der bisherigen Saison. Er hatte mit deutlich mehr Einsätzen gerechnet. Seine Unzufriedenheit teilte er offen mit, wohl auch deshalb gibt es Gerüchte um einen Abgang. Der FCA aber scheint ihn behalten zu wollen. Note 3,75.

Es gab Gerüchte um einen Abgang des Kroaten Dion Beljo. Er teilte seine Unzufriedenheit über seine wenigen Einsätze offen mit. Foto: Imago/Klaus Rainer Krieger

Phillip Tietz Der Stürmer hatte ein Zwischenhoch, als nach starken Leistungen und mehreren Toren sogar kurzzeitig darüber diskutiert worden war, ob er nicht ein Kandidat für die Nationalmannschaft sein könnte. In den letzten Partien vor der Winterpause baute er deutlich ab. Note 3,86.

Benotet werden nur die Spieler, die 30 Minuten oder länger gespielt haben.

