Holt der FCA Elvis Rexhbecaj vom VfL Wolfsburg?

Der FC Augsburg reagiert auf den längeren Ausfall von Niklas Dorsch und soll vor der Verpflichtung von Elvis Rexhbecaj stehen. Den Mittelfeldspieler hatte der FCA schon einmal auf der Wunschliste.

Für den FC Augsburg hätte die Generalprobe bedeutend besser vonstattengehen können. Weit mehr noch als die 2:3-Niederlage gegen Stade Rennes schmerzte der längere Ausfall von Niklas Dorsch, 24. Der zentrale Mittelfeldspieler fällt wegen eines angebrochenen Mittelfußes wohl mehr als zwei Monate aus. Der Fußball-Bundesligist reagiert auf Dorschs Verletzung, indem er wohl einen Spieler des VfL Wolfsburg fest verpflichtet. Elvis Rexhbecaj soll zum FCA wechseln und dort einen längerfristigen Vertrag unterschreiben. Das berichtet die Bild.

Trainer Enrico Maaßen hatte mehrmals betont, dass er im zentralen Mittelfeld Nachholbedarf sehe. Durch den Ausfall von Dorsch, der im Spiel des FCA ein Fixpunkt, Antreiber und Anführer sein sollte, hat sich die personelle Lage wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel nochmals verschlechtert. Zur Verfügung standen im defensiven Mittelfeld nominell nur mehr Carlos Gruezo, Arne Maier und Leih-Rückkehrer Felix Götze. Rexhbecaj soll die Lücke von Dorsch schließen, aber auch darüber hinaus in den nächsten Jahren im Augsburger Kader eine Rolle spielen. Laut Medienbericht erhält der 24-Jährige in Augsburg einen Vier-Jahres-Vertrag bis Sommer 2026. Die Ablösesumme soll 1,75 Millionen Euro betragen, könnte sich aber durch Boni erhöhen.

Elvis Rexhbecaj war an den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg ausgeliehen

Rexhbecaj ist in Prizren (Kosovo) geboren und besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Bereits im Winter 2019 stand er unmittelbar vor einem Wechsel zum FCA, sollte damals auf Leihbasis zum Erstligisten wechseln. Allerdings landete er nicht in Augsburg, sondern beim 1. FC Köln. Dort blieb der 24-Jährige eineinhalb Jahre, ehe er in der vergangenen Saison von Wolfsburg zum VfL Bochum verliehen wurde. Doch auch in diesem Sommer wird beim VfL nicht mit ihm geplant, Trainer Nico Kovac hat andere Spieler für die Positionen im Mittelfeld vorgesehen. Nun steht Rexhbecaj vor dem endgültigen Abschied aus Wolfsburg. Im zentralen Mittelfeld ist er vielfältig einsetzbar, in insgesamt 103 Bundesliga-Spielen hat er sieben Tore erzielt und acht Treffer vorbereitet. Womöglich steht er bereits für das DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten Blau-Weiß Lohne zur Verfügung (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky).

Elvis Rexhbecaj wäre nach Maximilian Bauer (Greuther Fürth), Ermedin Demirovic (SC Freiburg) und Arne Maier (Hertha BSC/zuvor Leihe) der dritte Neuzugang des FC Augsburg für die kommende Spielzeit.

Lesen Sie dazu auch