Im FCA-Kader wird es langsam eng – und der Konkurrenzkampf wird härter

Plus Masaya Okugawa kehrt nach seiner Knöchelverletzung ins Mannschaftstraining des FC Augsburg zurück. Damit wird der Konkurrenzkampf im offensiven Mittelfeld bald noch härter.

Das linke Knie von Masaya Okugawa wird noch von einem schwarzen Tape-Verband stabilisiert. Doch beim Testspiel am Mittwochvormittag auf kleine Tore zieht der Japaner im Zweikampf mit Robert Gumny nicht zurück. Im Juli wurde der 27-Jährige als einer der ersten Neuzugänge des FC Augsburg vorgestellt, doch erst jetzt könnte er bald eine Alternative im offensiven Mittelfeld darstellen.

Ablösefrei war der offensive Mittelfeldspieler von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld zum FCA gewechselt. Dass er dem FCA nicht gleich weiterhelfen würde, war klar. Er hatte sich in der Saisonendphase das Schlüsselbein gebrochen. Im FCA-Trainingslager in Österreich kehrte er dann langsam wieder ins Mannschaftstraining zurück, doch dann Anfang August der Schock: Im Training zog er sich einen Innenbandanriss im linken Knie zu. Die Verletzung wurde konservativ behandelt.