FC Augsburg

16.01.2023

Im Personal-Puzzle des FC Augsburg fehlen Teile

Plus Innerhalb von 24 Stunden verpflichtet der Bundesligist mit Dion Beljo und David Colina zwei talentierte kroatische Profis. Warum die Shopping-Tour des FC Augsburg weitergeht.

Von Robert Götz

Es herrschte Hochbetrieb am Freitag in der Geschäftsstelle des FC Augsburg. Gegen 14 Uhr vermeldete der Bundesligist die Verpflichtung des kroatischen Stürmers Dion Beljo, 20. Gleichzeitig waren aber auch sein kroatischer Landsmann David Colina und seine Entourage vor Ort, um ebenfalls die letzten Details für seinen Wechsel zu klären. Das dauerte noch, erst am Samstagvormittag gab der FCA bekannt, dass der 22-jährige linke Außenverteidiger, wie Beljo auch, bis 2027 verpflichtet wurde. Für Beljo überweist der FCA drei Millionen Ablöse an NK Osijek, für Colina 300.000 Euro an HNK Hajduk Split.

