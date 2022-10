In drei Monaten zum Kapitän: Elvis Rexhbecajs Aufstieg in der FCA-Hierarchie

Plus Aus dem Neuzugang Rexhbecaj ist beim FC Augsburg im Rekordtempo ein Führungsspieler geworden. In Köln zeigte der 24-Jährige trotz der Niederlage seine Qualitäten.

Eine kleine Überraschung hielt die Aufstellung des FC Augsburg in Köln parat: Nicht etwa der erfahrene Florian Niederlechner oder der ehemalige brasilianische Juniorennationalspieler Iago führten die Mannschaft in Abwesenheit von Jeffrey Gouweleeuw aufs Feld, sondern Elvis Rexhbecaj. Eine Überraschung insofern, weil der 24-Jährige erst seit Ende Juli Teil der Mannschaft ist. Wer den ehemaligen Wolfsburger auf dem Feld sieht, ist hingegen weniger überrascht: Seit Wochen zeigt Rexhbecaj im Mittelfeld des FCA Führungsqualitäten.