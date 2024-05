FC Augsburg

Kehren zwei Leihspieler als Aufstiegshelden zurück zum FCA?

Plus Acht Leihspieler des FC Augsburg könnten Stand heute nach dieser Saison zurückkehren. Doch nur wenige werden es in den Bundesligakader für die neue Spielzeit schaffen. Eine Einschätzung.

Von Robert Götz

Die Einladungen und zeitlichen Abläufe für den Saisonauftakt sind an die acht Leihspieler des FC Augsburg verschickt. Schon allein aus vertragsrechtlichen Gründen. Der Bundesligist muss als Arbeitgeber die Möglichkeit zum Training bereit stellen. Dass es alle zurück in den Bundesligakader schaffen, gilt als ausgeschlossen. Aber vielleicht kehren zwei Spieler als Aufstiegshelden zurück. Denn Irvin Cardona und Nathanel Mbuku stehen mit dem französischen Zweitligisten AS St. Etienne im Play-off-Finale gegen den Tabellen-16. der Ligue 1, dem FC Metz. Am Donnerstag ist das Hinspiel in Etienne, am Sonntag dann die entscheidende Partie in Metz.

Irvin Cardona und Nathanael Mbuku klopfen mit AS St. Etienne an die Tür zur Ligue 1

Am Freitagabend haben Cardona und Mbuku St. Etienne die Türe zum Aufstieg im zweiten Play-off-Spiel gegen Rodez AF geöffnet. Vor über 36.000 Zuschauern brachte Cardona die Gastgeber mit 1:0 (64.) in Führung, Mbuku machte mit dem 2:0 (90.+6) in der Nachspielzeit alles klar. St. Etienne steht im Finale, Rode bleibt Zweitligist.

