FC Augsburg

17:14 Uhr

Wie heiß ist der Flirt zwischen FCA-Stürmer Niederlechner und Hertha BSC?

Plus Florian Niederlechner bereitete am Samstag beim Testspiel des FCA ein Tor vor. Am Montag soll er angeblich in Berlin einen Medizincheck durchführen. Ist da was dran?

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Am Samstag erledigte Florian Niederlechner seinen Job beim 3:0 (3:0)-Sieg des FC Augsburg im Testspiel gegen Grashoppers Zürich korrekt nach seiner Stellenbeschreibung. Der Stürmer bereitete in der 37. Minute mustergültig das 2:0 für Lukas Petkov vor. Er machte zwar selbst kein Tor, die erzielten Frederik Winther (27.) und Arne Maier (41.), doch Niederlechner kämpfte, ackerte wie immer. Und nach 62 Minuten war für den 32-Jährigen dann sein Arbeitstag beendet, er machte, wie abgesprochen, Platz für Franjo Ivanovic.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen