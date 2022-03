FC Augsburg

vor 33 Min.

Arne Maier ist beim FCA ein Spezialist für den Abstiegskampf

Plus Auch mit dem FC Augsburg erlebt Arne Maier eine Situation, die er von seinem früheren Klub Bielefeld kennt. Es geht um den Klassenerhalt. In ihm steckt mehr.

Von Marco Scheinhof

Arne Maier konnte die Nachfrage nicht bedienen. Immer wieder wurde er in den Katakomben der Bielefelder Arena gefragt, ob er nicht noch ein Trikot übrig habe. Maier zeigte auf seine Trainingsjacke, darunter steckte nur ein T-Shirt. „Ich habe keines mehr“, sagte er und zuckte mit den Schultern. Er hatte sein letztes Hemd schon verteilt. Ein Selfie aber sei natürlich kein Problem. Für Maier war die Partie am Freitagabend die Rückkehr nach Bielefeld. In der vergangenen Saison hatte er für die Arminia gespielt, nun ist er von Hertha BSC zum FC Augsburg ausgeliehen. Ein Geschenk hatte Maier bei seiner Rückkehr nicht dabei. Ganz im Gegenteil: Durch den 1:0-Sieg nahm er mit dem FCA auch noch alle drei Punkte mit von der Alm.

