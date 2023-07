FC Augsburg

vor 53 Min.

Masaya Okugawa absolviert Medizincheck beim FCA

Plus Dass der FCA Masaya Okugawa von Arminia Bielefeld verpflichten wird, berichtete unsere Redaktion exklusiv. Jetzt ist der 27-jährige Japaner in Augsburg eingetroffen.

Von Robert Götz

Der FC Augsburg macht in Bezug auf die Verpflichtung von Masaya Okugawa Nägel mit Köpfen. Nach Informationen unserer Redaktion ist der 27-jährige Japaner in Augsburg, absolviert heute seinen Medizincheck und unterschreibt dann einen Drei-Jahres-Vertrag. Der vielseitige Offensivspieler kommt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Sein Vertrag dort war am 30. Juni ausgelaufen.

In der abgelaufenen Zweitliga-Saison hatte er für Bielefeld in 30 Partien fünf Tore erzielt und zehn Vorlagen beigesteuert. Allerdings fehlte er mit einem Schlüsselbeinbruch im Saisonendspurt und damit auch in der Relegation, die die Arminia gegen Wehen Wiesbaden verlor.

