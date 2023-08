Nach FCA-Testspielen: Sind das die Verlierer der Vorbereitung?

Plus Beim 3:2-Sieg gegen Regensburg erfüllte die 1b-Mannschaft des FCA am Samstag im Nachwuchsleistungszentrum ihre Pflicht, doch das fiel vielen Spielern nicht leicht.

Das Spiel Die 1b-Elf des FCA erspielte sich nach Startproblemen eine klare 3:0-Führung durch die Tore von Dion Beljo (37.), Robert Gumny (45.+1) und Ermedin Demirovic (58.) gegen einen engagierten Drittligisten. Nach einer Stunde ließen aber die Konzentration und auch das Engagement nach. Die Zweikämpfe wurden nicht mehr konsequent geführt. Die Folge: Der Jahn verkürzte in der Schlussphase durch Treffer von Noel Eichinger (84./FE) und Noah Ganaus (90.) noch auf 3:2. Für diese Spieler wird es nun eng:

Tomas Koubek Der Torhüter zeigte einige tolle Paraden, war bei den Gegentoren machtlos. Er dirigierte lautstark. Doch eines ist klar: Sollte der Tscheche bleiben, wird er als Nummer zwei in die Saison starten, hinter Finn Dahmen.