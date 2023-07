FC Augsburg

Warum Koubek seinen Vertrag beim FCA verlängern möchte

Plus Torwart Tomas Koubek möchte die Nummer eins beim FCA werden und sieht seine Zukunft weiterhin in Augsburg. Der Klub hat sich allerdings bereits gegenteilig positioniert.

Von Marco Scheinhof

Tomas Koubek wartet bereits. Er sitzt auf den Stufen im Treppenhaus der Arena. Das Mittagessen ist vorbei, die Pause zwischen den Trainingseinheiten kurz. Der Torwart des FC Augsburg trägt bereits sein rotes Shirt, mit dem er später wieder auf den Platz gehen wird. Der Tscheche nimmt sich Zeit für ein ausführliches Gespräch. Er sitzt an einem der hohen Tische im VIP-Bereich des Stadions, er überlegt sich seine Worte genau.

Torwart Tomas Koubek hat beim FC Augsburg eine schwierige Zeit hinter sich

Tomas Koubek hat schwere Zeiten in Augsburg erlebt. Seit Sommer 2019 steht er beim FCA unter Vertrag, vor vier Jahren war er als bis dahin teuerster Neuzugang verpflichtet worden. Das erhöhte die Erwartungen, nur selten konnte er sie erfüllen. So kam lange Zeit nie wirklich Ruhe in diese wichtige Position. Erst verdrängte ihn Andreas Luthe, später wurde Rafal Gikiewicz verpflichtet. Erst als der Pole in der Schlussphase der vergangenen Saison verletzt ausfiel, zeigte Koubek, welche Bedeutung er für den Verein haben kann. Seine Leistungen waren sehr ordentlich.

