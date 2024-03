FC Augsburg

Neuanfang in Schweden: FCA-Innenverteidiger Frederik Winther wechselt zu Hammarby IF

Plus Die Ausleihe nach Portugal lief für den FCA-Spieler nicht wie gewünscht, jetzt zieht es den Dänen in den hohen Norden.

Von Andrea Bogenreuther

Einmal quer durch Europa: FCA-Spieler Frederik Winther zieht es von Portugal nach Schweden. Am Donnerstag bestätigte der FC Augsburg, dass man sich mit dem portugiesischen Erstligisten GD Estoril Praia auf eine vorzeitige Leihauflösung verständigt habe. Der 23-jährige Däne wechselt mit sofortiger Wirkung zum schwedischen Klub Hammarby IF. Der Wechsel wurde zu diesem Zeitpunkt noch möglich, da sich anders als in Deutschland in Schweden erst am Mittwoch um Mitternacht das Transferfenster geschlossen hatte. Über die Modalitäten wurde zwischen den Vereinen Stillschweigen vereinbart, der FCA hat sich jedoch eine Rückkaufoption gesichert.

An drei Klubs war Winther seit seiner Verpflichtung beim FC Augsburg im Oktober 2020 als Leihspieler abgegeben worden. Erst ging es in sein Heimatland Dänemark zu Lyngby BK, vom Januar 2023 an verweilte er ein halbes Jahr bei Bröndby IF, bevor ihn der FCA im Januar 2024 nach Portugal zu Estoril Praia auslieh. Beim derzeitigen Tabellenvierzehnten der portugiesischen Primeira Liga kam er auf zwei Einsätze, davon einer in der Startelf.

