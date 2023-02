Neue Folge Viererkette: Der FCA spielt die Champions League des kleinen Mannes

Gegen Hoffenheim gelingt der sechste Sieg in Folge in einem Freitagabendspiel. FCA-Keeper Gikiewicz erklärt, warum es genau an diesem Termin so gut läuft.

Der FC Augsburg und der Freitagabend – das passt zusammen. Gegen Hoffenheim kam die Mannschaft von Enrico Maaßen zu einem 1:0 und damit zum sechsten Sieg nacheinander an diesem Termin. Mit dem Erfolg gegen die Bayern im November 2021 startete die Serie, seither sind Dreier in Köln, Bielefeld und Bremen sowie gegen Leverkusen und nun eben Hoffenheim dazugekommen. Noch wichtiger: Endlich hat der FCA wieder gegen einen direkten Konkurrenten, also ein Team aus der unteren Tabellenhälfte, gewonnen. Über das Spiel sprechen in der aktuellen Folge der Viererkette die FCA-Reporter Marco Scheinhof und Florian Eisele.

Warum es beim FCA ausgerechnet am Freitagabend so gut läuft? Wenig überraschend hat der auch sonst selten um eine Antwort verlegene Rafal Gikiewicz darauf eine Erklärung: Die Atmosphäre mit Flutlicht erinnere an ein Europapokalspiel und setze so ungeahnte Kräfte frei. Mehr noch: "Das ist meine Champions League". Nachdem er mit 35 Jahren wohl eher nicht mehr in der Königsklasse aktiv sein wird, seien diese Spiele für ihn Highlights. Umso besser also, wenn sie auch noch erfolgreich enden.

Die jungen Neuen beim FC Augsburg machen Lust auf mehr

Irgendwann in der Champions League zu spielen (also der echten) – dass einige der Spieler im restlichen FCA-Kader sich dieses Ziel gesetzt haben, scheint aber schon im Bereich des Möglichen. In der Winterpause hat sich der Bundesligist mit sieben jungen Profis verstärkt, die sich noch am Anfang ihrer Karriere befinden. Drei von ihnen standen am Freitag in der Startelf: Die 19-jährigen Renato Veiga und Arne Engels überzeugten dabei ebenso wie der 22-jährige Kelvin Yeboah. Wie sich Yeboah auf das Spiel vorbereitet hat, warum Veiga als zentraler Mittelfeldmann links in der Viererkette spielt und warum ein ganz anderer FCA-Profi unser Mann des Spiels ist, gibt es in der aktuellen Folge unseres Podcasts zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer spätestens montags bis 18 Uhr.

