FC Augsburg

vor 49 Min.

Niklas Dorsch muss in die Röhre, Andre Hahn in den OP-Saal

Andre Hahn war am Samstag beim 1:1 des FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg noch im Stadion.

Plus Wichtige Arzttermine haben zwei Spieler des FC Augsburg am Montag. Niklas Dorsch und Andre Hahn. Dorsch muss in die CT-Röhre, Hahn auf den Operationstisch.

Von Robert Götz

Niklas Dorsch unterzieht sich am Montag einer CT-Untersuchung, um die genaue Schwere seiner Verletzung festzustellen, die er sich bei seinem Einsatz am Freitag im Regionalliga-Spiel der FCA U23 gegen Pipinsried zugezogen hatte. Es war der Comebackversuch des 24-jährigen Mittelfeldspielers, der sich im letzten Vorbereitungsspiel gegen Rennes den linken Mittelfuß angebrochen hatte. Der war aber schon nach 16 Minuten beendet. Dorsch musste von Helfern gestützt in die Kabine gehen.

