FC Augsburg

vor 1 Min.

Noch hat FCA-Trainer Enrico Maaßen viel zu tun

Trainer Enrico Maaßen (vorne) hat im Trainingslager in Scheffau Fortschritte bei seiner Mannschaft erkannt. Doch die Arbeit geht ihm beim FC Augsburg nicht aus.

Plus Der FC Augsburg macht im Trainingslager in Österreich Fortschritte, bleibt aber in den Tests gegen Budweis und Schalke 04 ohne einen Erfolg. Das hängt nicht nur mit der Chancenverwertung zusammen.

Von Marco Scheinhof

Es waren ungewohnte Momente nach den Tagen der Ruhe in Scheffau. 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sich trotz der Hitze gegen das Freibad entschieden und lieber die Testpartie zwischen den Bundesligakonkurrenten FC Augsburg und Schalke 04 angeschaut. Nach dem 1:1 warteten etliche Fans noch vor dem Augsburger Mannschaftsbus, in erster Linie auf Daniel Caligiuri. Den Routinier haben die Anhänger in Gelsenkirchen nicht vergessen. Mittlerweile ist er längst beim FCA gelandet – und damit bei einem wesentlich ruhigeren und unaufgeregteren Bundesliga-Standort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen