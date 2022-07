FC Augsburg

06:19 Uhr

Rekordtransfer Ricardo Pepi sucht beim FCA weiterhin seine Form

Plus Erstmals absolviert der Rekordtransfer eine komplette Vorbereitung mit dem FCA. Der 19-Jährige ist engagiert, bleibt in seinen Aktionen vor dem Tor aber glücklos.

Von Marco Scheinhof

Irgendwie läuft es noch immer nicht rund. Ein Tor hat Ricardo Pepi in der Vorbereitung zwar erzielt, das war allerdings im ersten Testspiel gegen den Bayernligisten Schwaben Augsburg und in der Entstehung nicht sehr kompliziert. Seitdem ist dem US-Amerikaner nichts Zählbares mehr gelungen. Auch am Mittwochabend änderte sich daran nichts. Beim 0:1 des FC Augsburg im Test gegen Dynamo Budweis hatte Pepi die beiden aussichtsreichsten Möglichkeiten. Zweimal lief er alleine auf den Torwart zu, zweimal scheiterte er.

