FC Augsburg

vor 27 Min.

Sechs Nationalspieler fehlen dem FCA in dieser Woche

Plus Mit einem reduzierten Kader starten die Augsburger in die Trainingswoche. Am Donnerstag steht ein Testspiel an. Ob es ein Trainingslager im Winter gibt, ist noch offen.

Von Marco Scheinhof

Der Samstag war herausfordernd. Für alle Beteiligten. Der Böllerwurf in der 57. Minute hatte auch die Spieler des FC Augsburg geschockt. Nach einer kurzen Unterbrechung ging es für sie auf dem Platz weiter, die Partie gegen Hoffenheim endete 1:1. Es war das vierte Bundesliga-Spiel unter Jess Thorup, noch ist der Trainer ohne Niederlage. Die erste Halbzeit hatte ihm gar nicht gefallen, in der zweiten erkannte er eine Steigerung. So richtig zufrieden aber stimmte auch die ihn nicht.

Es gebe noch viel Arbeit, sagte der Däne. Damit beginnen wird er am Dienstag, wenn um 10.30 Uhr die erste öffentliche Trainingseinheit in dieser Woche ansteht. Am Donnerstag (14 Uhr) steht ein Testspiel gegen den Drittligisten Jahn Regensburg an, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Fehlen werden ihm in der Bundesliga-Pause auf jeden Fall sechs Akteure, die mit ihren Nationalteams unterwegs sind.

