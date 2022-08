FC Augsburg

18:15 Uhr

Seit einem Jahr im Visier der Staatsanwaltschaft: Der FCA kämpft mit der Vergangenheit

Feierlich hat der FC Augsburg am Donnerstag sein Nachwuchsleistungszentrum eröffnet. Doch weiterhin wird gegen den Fußball-Bundesligisten ermittelt.

Plus Im Hintergrund wird wegen des Verdachts des unrechtmäßigen Lohnsplittings und Mindestlohnunterschreitung ermittelt. Das ist der aktuelle Stand.

Von Johannes Graf

Die prächtige Laune war den Verantwortlichen des FC Augsburg am Donnerstag anzumerken. Sie lachten, scherzten, erlebten einen unbeschwerten Abend mit noch unbeschwerteren Gesprächen. Freudiger Anlass war die Eröffnung der Paul-Renz-Akademie. Im Norden der Stadt hat der Fußball-Bundesligist in den vergangenen acht Jahren ein imposantes Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) errichtet, Flaggschiff ist der jüngst fertiggestellte Gebäudekomplex mit Internat. Zuvor schon war im Süden Augsburgs viel bewegt worden, neben der Arena bildet eine Geschäftsstelle das Zentrum der Macht, im Bauch des Stadions und auf den Trainingsplätzen finden die Profis hervorragende Bedingungen vor. Und vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) liegt die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen dank des Erfolgs in Leverkusen auch im Soll.

