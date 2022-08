Streit zwischen Ultras und FCA: Gibt es jetzt keine Choreos mehr im FCA-Stadion?

Plus Die aktive Fanszene und der FC Augsburg gehen seit geraumer Zeit auf Konfrontationskurs. Neben dem Dauerbrenner Pyrotechnik sind die aufwendigen Inszenierungen Auslöser des jüngsten Streits.

Als die Fußballprofis des FC Augsburg und des SC Freiburg ins Stadion einliefen, wurden sie nicht nur von Applaus empfangen. In der Nordkurve, wo die aktive Fanszene des FCA ihren Stammplatz hat, erwartete sie eine imposante Choreografie: überall rot-grün-weiße Fahnen, aus der Mitte stach ein Mann heraus, der eine überdimensionierte Flagge in den gleichen Farben hielt. Darunter der Schriftzug: "Flieg voran du Augsburger Fahne, dort wo du wehst, da sind wir da!"