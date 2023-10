Der FCA trennt sich von Trainer Enrico Maaßen

Der FCA reagiert nach unseren Informationen auf die fehlende Entwicklung und die schlechten Resultate. Enrico Maaßen ist nicht mehr FCA-Trainer.

Die Entscheidung fiel in den späten Abendstunden in den Geschäftsräumen der WWK Arena: Gegen 20.30 Uhr am Montagabend verließ Enrico Maaßen das Gebäude, in dem sich zuvor seine Zukunft als FCA-Trainer entschieden hatte. Die ist für ihn alles andere als erfreulich: Nach Informationen unserer Redaktion hat sich der FC Augsburg dazu entschlossen, sich von dem 39-Jährigen zu trennen. Maaßen ist mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Womöglich wusste Enrico Maaßen schon, was auf die 1:2 (0:0)-Niederlage gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 folgen würde. Ein Hauch von Abschied wehte am Samstagnachmittag durch die Arena, als er Spieler und Betreuer abklatschte. Auf der anschließenden Pressekonferenz hatte er einen angeschlagenen Eindruck hinterlassen. Seit Montag steht fest: Das Heimspiel gegen Darmstadt war Maaßens Abschiedsspiel. Der FC Augsburg reagierte auf den anhaltenden Negativtrend und die schlechten Ergebnisse der vergangenen Wochen und Monate mit der Entlassung des Trainers.

Wer auf Maaßen folgt, ist bislang nicht bekannt. Gut möglich, dass es sich dabei um eine Übergangslösung handelt, bis der endgültige Nachfolger gefunden ist. Bei der Suche nach einem neuen Coach will sich der FCA die nötige Zeit geben.

Trainer Enrico Maaßen entkommt mit dem FC Augsburg nur knapp der Relegation

Enrico Maaßen hatte den FCA im Sommer 2022 übernommen. Zuvor hatte er die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der 3. Liga trainiert. Mit der Verpflichtung hatte der damalige Geschäftsführer Sport Stefan Reuter die Hoffnung verknüpft, attraktiver Fußball spielen zu lassen und die Mannschaft zukunftsfest zu machen. Nach einer durchwachsenen Hinserie und einer schwachen Rückrunde entkam der FCA nur denkbar knapp der Relegation gegen den Abstieg.

Besserung stellte sich auch in der laufenden Runde nicht ein. Auf das Aus im DFB-Pokal gegen den Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching folgte die magere Ausbeute von fünf Punkten in sieben Spielen. Maaßen verwies zuletzt wiederholt darauf, dass der personelle Umbruch enorm gewesen sei und dass es Zeit brauche, bis die Mannschaft zusammenwachse. Zugleich räumte er ein, dass ein Trainer in der Bundesliga wenig Zeit habe und Ergebnisse das Wichtigste seien.

Der FCA hat zwei Wochen Zeit für die Suche nach einem neuen Trainer

Am Sonntag hatte nach dem Auslaufen und dem Spielersatztraining eine umfassende Analyse mit Jurendic, Ströll und dem Trainer stattgefunden. Letztlich kamen die Entscheider zu dem Schluss, dass die Trennung von Maaßen nötig sei, um zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Statt mit Maaßen für Kontinuität auf dem Trainersitz zu sorgen, trennt sich der FCA erneut von einem Übungsleiter. Nun gibt es infolge der Länderspielpause knapp zwei Wochen Zeit, sich auf das neue Spiel vorzubereiten. Die Begegnung hat es gleich in sich: Augsburg tritt beim 1. FC Heidenheim an (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN).

