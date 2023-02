FC Augsburg

07:57 Uhr

Vorne harmlos, hinten Fehler: Kaum ein FCA-Spieler erreicht Normalform

Plus Beim 0:2 in Berlin fällt der FCA in alte Muster zurück. Im Ballbesitz ist die Mannschaft zu ungefährlich, individuelle Patzer führen zur verdienten Niederlage. Die Noten.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Der FC Augsburg hatte sich fest vorgenommen, auch auswärts zu punkten. Nach zuletzt guten und siegreichen Heimspielen sollte es in der Hauptstadt bei der Hertha mit einem Auswärtssieg klappen. Doch im Schneetreiben von Berlin gab es die nächste Pleite. Die Einzelkritik:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen