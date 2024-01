FC Augsburg

Warum der FCA weiter auf Gouweleeuw baut

Plus Vor dem Spiel in Mönchengladbach verkündet der FC Augsburg die Vertragsverlängerung des Niederländers. Es ist ein Zeichen, dass sich gute Leistung lohnt.

Von Marco Scheinhof

Jeffrey Gouweleeuw fährt ganz entspannt mit dem Fahrrad zum Trainingsplatz. Wie immer neben Iago, einem seiner Vertrauten im Kader des FC Augsburg. Kalt ist es an diesem Freitagmorgen, ein paar Schneeflocken fallen noch vom Himmel. Später kämpft sich die Sonne durch die Wolken. Der Niederländer hat gute Laune, was neben der Wetterbesserung nun auch an seiner geklärten Zukunft liegen dürfte. Gouweleeuw hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2025 plus Option auf eine weitere Spielzeit verlängert.

Noch im Sommer hatte wenig auf eine solche Entwicklung hingedeutet. Gouweleeuw hätte eigentlich den Verein verlassen sollen, wollte das aber nicht. Durch veränderte Personalstrukturen an der Spitze des Vereins sowie auf der Trainerposition aber hat sich auch eine neue Perspektive für Gouweleeuw ergeben. Zumal der 32-Jährige eine feste Größe im Verein ist. Mittlerweile hat er 209 Bundesliga-Spiele für den FCA bestritten, vor Kurzem hat er achtjähriges Dienstjubiläum gefeiert. „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mich beim FCA und mit meiner Familie hier in Augsburg sehr wohlfühle. Nach offenen und konstruktiven Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten freue ich mich, dass wir uns auf die Vertragsverlängerung verständigen konnten", sagt Gouweleeuw.

