Warum Ex-FCA-Keeper Andreas Luthe noch einmal nach Bochum gewechselt ist

Plus Der ehemalige Torwart des FCA Luthe kehrt zu seinem Herzensverein Bochum zurück. Ein halbes Jahr will der 36-Jährige noch helfen, dann steht wohl das Karriereende an.

Von Marco Scheinhof

Ein Nein war keine Option. Das war Andreas Luthe sofort klar. Immer wieder war er zuletzt im Austausch mit den Verantwortlichen des VfL Bochum. Vor allem nach der Verletzung von Michael Esser noch intensiver. Plötzlich fehlte dem Fußball-Bundesligisten ein erfahrener Torwart. Luthe wusste sofort, dass das eine Gelegenheit für ihn sein könnte. Torwart ist er, erfahren mit seinen 36 Jahren obendrein. Und der VfL Bochum ist nach wie vor sein Herzensverein. Warum also zögern, vor allem im Januar, in dem die Wintertransferperiode Wechsel ermöglicht?

"Am Anfang war es kaum mehr als eine interessante Idee. Als es aber immer realistischer wurde, habe ich alles dafür getan, dass es klappt", sagt Luthe im Gespräch mit unserer Redaktion. Und es klappte tatsächlich. Seit Anfang dieser Woche steht Luthe wieder in Bochum unter Vertrag. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt es gleich zum Duell mit dem FC Augsburg, seinem ehemaligen Verein.

