Warum FCA-Gegner Leverkusen stark, aber nicht titeltauglich ist

Plus Der FC Augsburg ist der Lieblingsgegner von Bayer Leverkusen, gegen keinen anderen Bundesligisten ist die Bilanz so gut. Für die ganz großen Ziele scheint die Werkself aber nicht erfahren genug.

Den größten Verlust hat Bayer Leverkusen vor Beginn der Bundesligaspielzeit nicht durch den Weggang eines Spielers erlitten. Der Abschied von Rudi Völler wog weit mehr als eine der unzähligen personellen Veränderungen, die der Profifußball im Alltagsgeschäft mit sich bringt.