FC Augsburg

18:33 Uhr

Warum FCA-Innenverteidiger Winther plötzlich gefragt ist

Plus Frederik Winther war zuletzt Innenverteidiger Nummer vier beim FCA. Durch die Verletzung von Uduokhai könnte er verstärkt in den Blickpunkt geraten.

Von Marco Scheinhof

Frederik Winther war überrascht. 30 Minuten lang saß er auf der Bank, er hatte sich auf einen noch längeren Aufenthalt dort draußen in der Kälte von Bielefeld eingestellt. Plötzlich aber war der 21-Jährige gefragt. Felix Uduokhai war verletzt, der Innenverteidiger hatte sich zwei Bänder am Sprunggelenk nach einem Zweikampf mit Patrick Wimmer beschädigt. Plötzlich war also Winther gefordert. Der Däne musste mithelfen, das Abwehrbollwerk dichtzuhalten. Es gelang, der FC Augsburg gewann in Bielefeld mit 1:0. Auch dank Winther.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen