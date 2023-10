FC Augsburg

06:24 Uhr

Was gibt der Kader des FCA her? Die Optionen für den neuen Trainer

Plus Umbauen kann der FCA seinen Kader erst wieder im Winter. Zumindest hat er etliche Spieler zur Verfügung, wenn er ein Mannschaftsgerüst aufstellt und eine Achse bildet.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Noch hat der FC Augsburg den künftigen Trainer für sein Bundesligateam nicht verkündet. Nachdem der 1. FC Nürnberg das Testspiel gegen den FCA wegen etlicher Krankheitsfälle absagte, veranstalteten die Augsburger ein internes Spiel: Profis gegen die U23. Beim nächsten Bundesligaspiel in Heidenheim (Sonntag, 22. Oktober, 17.30 Uhr/DAZN) wird ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen. Doch was erwartet ihn? Welche taktischen und personellen Möglichkeiten hat er? Wer bildet die Achse und das Mannschaftsgerüst? Zumindest ist der Kader umfangreich: Ohne die Langzeitausfälle Raphael Framberger (Knie) und Reece Oxford (Long Covid) stehen 30 Profis zur Verfügung.

Die Zeit der Experimente in der FCA-Abwehr ist vorbei

Torhüter Finn Dahmen wollte der FCA bereits im Sommer 2022 verpflichten, weil der Klub in ihm die künftige Stammkraft zwischen den Pfosten sah. Ohne Gegentreffer blieb der 25-Jährige in den bisherigen Pflichtspielen nie, stattdessen kassierte er im Schnitt beinahe 2,5 Tore pro Partie. Gegen Darmstadt leistete er sich einen gravierenden Abspielfehler, bügelte diesen aber wieder aus. Grundsätzlich liegt es nicht am U21-Europameister von 2021, dass der FCA derart viele Gegentreffer kassiert, ihm fehlt jedoch die Ausstrahlung eines unüberwindbaren Rückhalts. Laut einer Kicker-Datenanalyse, die die Qualität der Schüsse bemisst, hätte Dahmen statt 17 bislang 12,4 Treffer kassieren müssen. Tomas Koubeks 2024 auslaufender Vertrag soll nicht verlängert werden, aber womöglich setzt der künftige Trainer auf den 31-jährigen Tschechen, der sich innerhalb der Mannschaft höchster Beliebtheit erfreut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen