"Was kann ich mir mehr wünschen?" Augsburgs neuer Trainer und der perfekte Einstand

Plus Zunächst erinnert beim FCA einiges an die Maaßen-Zeit. Am Ende aber macht der 5:2-Sieg in Heidenheim Hoffnung auf mehr. Das liegt vor allem an Jess Thorup.

Von Marco Scheinhof

Marinko Jurendic schaute erst einmal auf die Tabelle. Auf dem kleinen Bildschirm seines Mobiltelefons wollte er sich ein Bild davon machen, was seinem FC Augsburg denn nun dieser 5:2-Erfolg in Heidenheim gebracht hat. Ganz faktisch neben all den Emotionen dieses Sonntagnachmittags. Was der Sportdirektor sah, dürfte ihn gefreut haben. Nach acht Spieltagen sind die Augsburger mit acht Punkten Zehnter.

Jurendic saß im kleinen Presseraum der ebenfalls kleinen Heidenheimer Arena. Neben dem Blick auf die Tabelle hörte er zu, was Jess Thorup zu erzählen hatte. Nach dem ersten Bundesliga-Spiel als Trainer. Nach dem klaren Erfolg, der zu Beginn noch gar nicht so klar aussah. Darüber, wie er die Augsburger Mannschaft vorbereitet hatte, wie es ihm gelungen war, den Spielern Vertrauen zu vermitteln. "Was könnte ich mich mehr wünschen als einen solchen Sieg?", sagte Thorup und grinste.

