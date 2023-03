FC Augsburg

17:40 Uhr

Werder Bremen geht auf Rafal Gikiewicz los

FCA-Manager Stefan Reuter trennt die beiden Streithähne Rafal Gikiewicz und Marco Friedl. Niclas Füllkrug (rechts) will beschwichtigen.

Plus FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz gerät nach dem 2:1-Heimsieg des FC Augsburg gegen Werder Bremen mit den Werder-Fans und einem Spieler aneinander.

Von Robert Götz

Am Ende konnte sich Rafal Gikiewicz die kleine Geste dann doch nicht verkneifen. 2:1 hatte der Torhüter des FC Augsburg gerade mit seinem Team in der ausverkauften WWK-Arena gegen Werder Bremen gewonnen, als er seinen Finger an sein rechtes Ohr hielt, um den über 3000 Werder-Anhänger im Gästeblock im Süden des Stadions zu zeigen: Ich höre nichts mehr von euch.

