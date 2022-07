FC Augsburg

vor 1 Min.

Wie sich Blau-Weiß Lohne auf das Pokalspiel gegen den FCA einstellt

Plus Mit Blau-Weiß Lohne trifft der FC Augsburg im DFB-Pokal auf einen aufstrebenden Verein aus Niedersachsen. Der Regionalligist baut ein Stadion für 12 Millionen Euro und hat noch viel vor.

Von Johannes Graf

Dass Henning Rießelmann, 39, auf seinem Rasenmäher-Traktor sitzt, ist alles andere als ungewöhnlich. Das Stutzen des Grüns im Lohner Stadion ist Chefsache. Dass den Trainer, Sportlichen Leiter und Fußball-Alles-Kümmerer von Blau-Weiß dabei ein Fernsehteam begleitet, hat hingegen Seltenheitswert. Doch an diesem Wochenende stehen die Amateure im Fokus, die Davids, die den Goliaths ein Bein stellen wollen. So treffen mit dem FC Augsburg und Lohne in der ersten DFB-Pokalhauptrunde Bundesliga und Regionalliga aufeinander (Sonntag, 15,30 Uhr/Sky).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen