Beljo, Colina und Cardona: Neuzugänge des FCA fügen sich gegen Dortmund gut ein

Plus Beljo bereitet ein Tor vor, Colina trifft selbst und Cardona bekommt die Härte in der Bundesliga zu spüren. Die 3:4-Niederlage beim BVB können auch die Augsburger Neulinge nicht verhindern.

Rafal Gikiewicz Über zu wenig Arbeit darf sich ein gegnerischer Torwart in Dortmund selten beschweren. Bei Gikiewicz war das nicht anders. Der Pole hatte gute Szenen, bei den ersten beiden Gegentoren aber schien er nicht machtlos. Vor allem beim Kopfball zum 1:2 spekulierte er zu früh. Note 3,5