FCA-Einzelkritik

08:28 Uhr

Gikiewicz hält stark, Demirovic trifft eiskalt

Plus Die Augsburger holen ihren zweiten Auswärtssieg dank einer couragierten Leistung und eines überzeugenden Torwarts. Diese Noten verdienen sich die FCA-Spieler.

Von Marco Scheinhof

Rafal Gikiewicz Offenbar hatte der Torwart die zwischenzeitlichen Diskussionen um seine Person gebraucht. Spielt seitdem bärenstark und lässt sich durch nichts verunsichern. Auch nicht durch gegnerische Fans, die sich mit ihm anlegen und gar den Platz stürmen wollen, wie am Freitagabend in Bremen. Wehrte schon in der 80. Minute einen Alleingang der Bremer ab und wurde in der Nachspielzeit zum FCA-Helden durch den gehaltenen Elfmeter. Note 1,5

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

