Neue Folge Viererkette: Der bittere Sekundenschlaf des FCA in Bremen

Jess Thorup kassiert seine erste Niederlage – und hat das auch einem folgenschweren Missverständnis zu verdanken. Alles zur unnötigen Pleite in Bremen.

Ja, klar: Irgendwann musste die Serie von Jess Thorup ja mal reißen und der FCA musste mal wieder verlieren. Dass es nun ausgerechnet beim sichtlich angeschlagenen Team von Werder Bremen geschah, und dass die beiden Gegentore beim 0:2 alles andere als unvermeidlich waren, ist dann doch wieder recht bitter . Über die ärgerliche Pleite im Hohen Norden, die Mitgliederversammlung des FC Augsburg und den möglichen Investoreneinstieg bei der DFL reden diesmal Marco Scheinhof und Florian Eisele.

Hängen bleiben wird von dem Spiel in Bremen vor allem eine Szene in der Mitte der zweiten Halbzeit: Nach einem Pfiff des Schiedsrichters dachte ein Großteil der FCA-Spieler inklusive ihres Trainers, dass nun die geplante Auswechslung kommen würde. Die Folge: Mehrere Spieler, darunter mit Ruben Vargas und Mads Pedersen der komplette linke Augsburger Flügel, schalteten ab. Weil es aber keine Auswechslung, sondern einen Freistoß gab, lief das Spiel weiter. Über die entblößte linke FCA-Seite schlug Werder-Profi Mitchell Weiser einen perfekt getimten Ball, den Marvin Ducksch zum 2:0 verwertete. Von da ab war der Drops gelutscht.

FCA-Trainer Jess Thorup gab sich selbstkritisch

Die Reaktion von Jess Thorup nach Spielende: angenehm selbstkritisch. Der Däne sah den Fehler vor dem Missverständnis bei sich und wollte daraus lernen. Das war in der Vergangenheit von Seiten der FCA-Verantwortlichen auch schon mal anders zu hören gewesen. Was auf der Mitgliederversammlung geschah, die unter der Woche stattfand, was vom möglichen Investoreneinstieg bei der DFL zu halten ist und wie die Chancen des FCA in den beiden verbleibenden Spielen bis Jahresende gegen Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart stehen – all das gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen meist bis spätestens Montag bis 18 Uhr.

