Neue Folge Viererkette: Der blutleere Auftritt gegen Bremen wirft Fragen auf

Im Heimspiel gegen Bremen schien alles bereit für die große Party – und der FCA enttäuschte auf ganzer Linie. Das lässt unangenehme Rückschlüsse zu.

Das Wetter stimmte, der FC Augsburg hatte die Partie gegen Werder Bremen zum Traditionsspieltag erhoben, die Mannschaft lief in speziellen Trikots auf und hätte mit einem Sieg erneut einen großen Schritt machen können – und am Ende blieb eine riesige Enttäuschung. Mit 0:3 ging der FCA auch in der Höhe verdient unter. Keine einzige Torchance und ein verheerendes Defensivverhalten ließen viele Fragezeichen zurück – und bieten viel Gesprächsstoff für Johannes Graf und Florian Eisele in der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion.

Dass es gar nicht so einfach ist, Antworten auf diese "Nicht-Leistung", wie es Sportdirektor Marinko Jurendic betitelte, zu finden, zeigte auch der Auftritt von Trainer Jess Thorup auf der Pressekonferenz. Konsterniert wie noch nie zeigte sich der sichtlich angefasste, sonst grundoptimistische Däne im Gespräch – und stellte dieselbe Frage, die er zuvor auch an sein Team gerichtet hatte: "Was ist hier los?" Die Leistung gegen Bremen stelle für ihn die größte Enttäuschung seiner bisherigen Amtszeit dar.

Auch FCA-Trainer Jess Thorup hatte seinen Anteil an der Bremen-Pleite

In der Viererkette geht es diesmal um die Gründe für die Pleite, welchen Anteil auch Thorup selbst an der Niederlage hat und welche Rückschlüsse die sportlichen Ergebnisse der vergangenen Wochen für den Rest der Saison zulassen. Zudem wirft die Niederlage gegen die Norddeutschen einen Verdacht auf, wonach der FCA in ebenso ärgerliche wie altbekannte Muster wieder zurückgekehrt ist.

