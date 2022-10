Neue Folge "Viererkette": VAR-Ärger und Last-Minute-Blackout

Gegen den VfB Stuttgart gibt es zwei große Ärgernisse aus FCA-Sicht: ein nicht gegebener Elfmeter und das Gegentor zur 1:2-Pleite. Erneut machen die Gelben Karten Ärger.

Zumindest nicht verlieren, um den VfB Stuttgart auf Distanz zu halten – das war das Minimalziel des FC Augsburg am Samstagnachmittag. Bis zur Nachspielzeit sah es zumindest danach aus. Das Gegentor durch Waldemar Anton zum 2:1 für den VfB war jedoch der Schlusspunkt der Partie und ließ diese Hoffnung platzen. Für den FC Augsburg war nicht nur die Pleite nach Schlusspfiff Grund zum Ärger – auch eine Entscheidung des Schiedsrichtergespanns sorgte für reichlich Gesprächsbedarf – was für die "Viererkette", den FCA-Podcast unserer Redaktion, nicht schlecht sein muss.

Auch bei Marco Scheinhof und Florian Eisele, die diesmal die Lage des FCA besprechen, geht es um die Szene, die beim Augsburger Lager für Ärger sorgte. In Minute 57, beim Stand von 1:1, hatte FCA-Profi Lukas Petkov den Ball aus kurzer Entfernung im Strafraum gegen den ausgestreckten Arm von VfB-Verteidiger Borna Sosa geköpft. Sowohl Schiedsrichter Stieler als auch Videoschiedsrichter Tobias Welz griffen nicht ein. Es gab keinen Strafstoß – als FCA-Stürmer Florian Niederlechner die Szene nach Spielende sah, konnte er das nicht fassen: "Dass es da keinen Handelfmeter gibt, ist für mich wieder mal unglaublich. Jeder hat es gesehen, nur der Videoschiedsrichter nicht. Jede Woche gibt es Diskussionen, das ist so schlecht alles."

Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe hätte Elfmeter für den FCA gegeben

Auch der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe hätte Elfmeter gegeben – und kritisierte auf seinem Twitter-Kanal den Videoassistenten: "Hier sieht man an der unterschiedlichen Positionierung der Arme in diesem Fall die Intention den Ball am Passieren hindern zu wollen." Bedeutet: Ein Elfmeterpfiff wäre aus seiner Sicht angebracht gewesen.

Stattdessen lief die Partie weiter – und der VfB entfachte eine starke Schlussoffensive. Der Sieg als solcher ist angesichts des Chancenplus der Stuttgarter zwar hochverdient. Doch erneut muss sich der FC Augsburg aus Sicht der Viererkette fragen lassen, warum man gerade in der Schlussphase die Gegentore einstecken muss. Schon beim 3:3 gegen RB Leipzig vor einer Woche vergeigte die Mannschaft in der Schlussphase den sicher geglaubten Sieg.

Doch das ist leider nicht alles: Erneut sorgen die Gelben Karten gegen Frankfurt für zwei schmerzhafte Ausfälle. Wie die Viererkette die Leistungen und die Perspektive von Torwart Tomas Koubek einschätzt, wie das Comeback von Felix Uduokhai einzuordnen ist, warum der VfB-Verteidiger Sosa nicht nur bei der Handszene ein Ärgernis für den FCA darstellte, ist in der aktuellen Ausgabe der Viererkette zu hören.

