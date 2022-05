FCA

Warum Daniel Baier dem FC Augsburg den Rücken zukehrt

Plus Publikumsliebling Daniel Baier kehrte auf Wunsch von Klaus Hofmann zurück. Beim FC Augsburg war er im Scouting International angestellt. Warum geht er nun?

Von Robert Götz

Klaus Hofmann hatte einige Ziele, die viele Fans des FC Augsburg begeisterten. Vier oder fünf Jugendspieler, die im eigenen Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet worden sind, hätte der Präsident des FCA gerne mal in der Bundesliga in der Startelf auflaufen sehen. Auch verdiente ehemalige Spieler hätte der 54-Jährige gerne als Integrationsfiguren in die Vereinsstrukturen ein- und zu Führungspersönlichkeiten aufgebaut.

