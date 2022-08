Das sagt Ex-FCA-Profi Marco Richter nach der Hodenkrebs-Behandlung

Der ehemalige Spieler des FC Augsburg äußert sich zu seiner schwierigen Zeit. Wann er wieder für Hertha BSC auflaufen wird, lässt Marco Richter offen.

Mitte Juli, kurz vor dem Abflug ins Trainingslager mit Hertha BSC. Marco Richter hat sich viel vorgenommen, möchte nach einer durchwachsenen ersten Spielzeit in Berlin durchstarten. Dann der Schock. Bei einer urologischen Untersuchung wird ein Hodentumor entdeckt. Statt bei seinen Kollegen findet er sich im Krankenhaus wieder, statt Training eine Operation. Richter hatte Schmerzen gehabt, dachte aber nicht daran, dass eine solche Diagnose folgen könnte, wie er jetzt in der Berliner Zeitung erklärte.

Richter verspürte unmittelbar nach dem Eingriff keine Schmerzen mehr, inzwischen übt er wieder auf dem Trainingsplatz. Die Geschehnisse von vor ein paar Wochen lässt er nach eigener Auskunft kaum an sich heran. Stattdessen bemüht er sich um möglichst viel Normalität, Konzentration auf den Fußball, Fokus auf den Saisonstart. "Das ist wichtig für den Kopf", betonte der 24-Jährige. Richter wird nicht nur beim Auftakt von Hertha BSC, dem Stadtderby bei Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr/live Sky), fehlen, sondern auch etliche weitere Partien verpassen.

Bundesligaprofis gehen offen mit dem Thema Hodenkrebs um

Nach eigenen Angaben muss er sich alle drei, vier Monate einer MRT-Untersuchung unterziehen. Der Profi sieht derzeit keine Gefahr, dass der Krebs nochmals ausbreche. Solange die Narbe keine Probleme bereite, könne er das Training steigern. Richter zeigt sich zuversichtlich, in den nächsten Wochen körperlich fit zu sein. Lange werde es wohl nicht mehr dauern, meinte der Spieler.

Weil in jüngster Zeit aus der Bundesliga neben Richter noch Timo Baumgartl (Union Berlin) und Sébastien Haller (Borussia Dortmund) von einem Hodentumor betroffen waren, hatte die Erkrankung in der Gesellschaft viel Aufmerksamkeit erhalten. Hinzu kam, dass die Vereine und die Spieler offen mit dem Thema umgegangen waren - statt es zu verheimlichen. Richter bekräftigt daher nun, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen seien. "Umso früher, umso besser", betonte er. Er sei davon überzeugt, dass das mediale Interesse etliche zum Umdenken bewegt hätte. Der Weg zum Arzt falle nun womöglich leichter, merkte er an.

Marco Richter wechselte vor einem Jahr nach Berlin

Marco Richter ist in Friedberg geboren und hat in Ried (Kreis Aichach-Friedberg) seine Kindheit verbracht. Den Durchbruch zum Bundesligaprofi schaffte der Angreifer beim FC Augsburg, in 96 Erstligaspielen erzielte er zwölf Treffer und bereitete zwölf Tore vor. Wiederholt hatte er seinen Wechselwunsch geäußert, der im Sommer 2021 in Erfüllung ging. Für eine Ablösesumme in Höhe von rund sieben Millionen Euro wechselte er zu Hertha BSC. Richters Vertrag in Berlin läuft bis Sommer 2025.