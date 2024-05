FC Augsburg

FCA-Profi Jeffrey Gouweleeuw: "Dürfen nicht mit den Gedanken im Urlaub sein"

Der FC Augsburg hat in der Fußball-Bundesliga zuletzt wenige Punkte geholt. Jeffrey Gouweleeuw (links, Frankfurts Omar Marmoush rechts) ist vor dem Spiel in Dortmund dennoch zuversichtlich.

Plus Jeffrey Gouweleeuw blickt auf das Auswärtsspiel des FC Augsburg bei Borussia Dortmund. Der Abwehrspieler wirkt zuversichtlich. Um zu punkten, müssten sich aber bestimmte Dinge ändern.

Von Johannes Graf

Nach dieser Niederlage wollten nur die wenigsten Spieler des FC Augsburg mit Medienvertretern sprechen. Kraft seines Amtes stellte sich Kapitän Ermedin Demirovic nach dem 0:3 (0:0) gegen Werder Bremen den Fragen. Des Weiteren Jeffrey Gouweleeuw, den auszeichnet, unangenehmen Situationen nicht aus dem Weg zu gehen und Klartext zu sprechen. Den Niederländer ärgerte die Niederlage vorwiegend ob der Art und Weise, wie sie zustande gekommen war. Man könne Spiele verlieren, meinte der Innenverteidiger. Ernüchtert stellte er fest: "Heute hatten wir uns nichts verdient."

Einerseits hatten die FCA-Spieler einen blutleeren, uninspirierten Auftritt hingelegt, andererseits bei den Toren Abwehrgrundsätze vernachlässigt. Bei zwei der drei Gegentore durften Bremer Angreifer nach Flanken Freiräume im Augsburger Strafraum nutzen; beim 0:2 hatte sich Innenverteidiger Patric Pfeiffer äußerst ungeschickt verhalten. Gouweleeuw hatte keine Erklärungen für das Fehlverhalten der Kollegen parat, verdeutlichte aber, dass man in diesem Stil nicht in den letzten drei Saisonspielen weitermachen dürfe. "Das wäre schade, wenn wir jetzt solche Spiele abliefern. Wir haben viel dafür gearbeitet, dass wir in der jetzigen Situation sind", so der Niederländer.

