Auch Rückschläge können den FCA nicht stoppen

Plus Der FC Augsburg feiert erstmals seit 2014 den vierten Sieg in Folge – und holt dabei wieder einen Rückstand auf. Aktuell scheint beim FCA alles möglich zu sein.

Der FC Augsburg ist die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga. Vier Siege in Folge sprechen für sich. Natürlich hatte der FCA beim 3:1-Sieg beim VfL Wolfsburg in der ersten Hälfte eine Menge Glück. Doch das Glück muss man sich erarbeiten. Und das tut der FC Augsburg. Jeder Spieler ist unter Trainer Jess Thorup besser geworden. Fußballerisch, weil Thorup mit jedem Spieler einzeln arbeitet oder arbeiten lässt, weil er Spielzüge und Situationen im Training immer wieder intensiv üben lässt, um sie im Spiel dann automatisch abrufen zu können.

Jess Thorup hat die FCA-Spieler auch mental stärker gemacht

Aber auch mental hat er die Spieler stärker gemacht. Nicht umsonst hat der FCA in der Bundesliga die meisten Punkte nach Rückständen geholt. 20-mal lag der FCA hinten, 23 Zähler hat man trotzdem noch eingesammelt. Auch Wolfsburg führte gegen den FCA. Und natürlich hätte Wolfsburg in der ersten Hälfte mit einem 2:0 oder 3:0 das Spiel entscheiden können, die Möglichkeiten waren da. Doch wenn man dem FCA die Chance gibt, sich zu erholen, nützt er die. Wie auch nach dem umstrittenen Platzverweis für den Wolfsburger Patrick Wimmer. Ob er gerechtfertigt war oder nicht, darüber kann man lange diskutieren. Fakt ist, Thorup und sein Team haben den Vorteil Überzahl genützt. Das gelingt nicht jedem Team.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen