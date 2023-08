Berisha verlässt den FCA: Ist Hoffenheim wirklich der nächste Schritt?

Plus Mergim Berisha hat den FC Augsburg verlassen. Doch Hoffenheim zählt nicht gerade zum Hochadel des Fußballs. Warum der Deal aber für den FCA auf jeden Fall gut ist.

Den nächsten Schritt in seiner Karriere wollte Mergim Berisha mit seinem Wechsel vom FC Augsburg gehen. Das hat der 25-jährige Stürmer dem FCA frühzeitig mitgeteilt. Und wer den gebürtigen Berchtesgadener mit kosovo-albanischen Wurzeln in Augsburg erlebte, verband damit nicht unbedingt die TSG 1899 Hoffenheim.

Nicht den beschaulichen Stadtteil von Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis. Nicht ein Bundesliga-Team, das sicher mehr Potenzial besitzt als der FCA, aber die vergangene Saison mit gerade mal zwei Pünktchen mehr auf Platz zwölf beendet hat. Berisha, beim FCA zum deutschen Nationalspieler aufgestiegen, sah man, und wohl auch er selbst, eher in der englischen Premier League oder vielleicht noch bei einem deutschen Spitzenklub wie Borussia Dortmund, aber nicht im Bundesliga-Mittelstand.