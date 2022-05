Daniel Baier wurde beim FC Augsburg ins Abseits gestellt

Plus Auch der zweite Abschied von Daniel Baier vom FC Augsburg ist alles andere als harmonisch. Das liegt an zwei Alphatieren im Verein.

Zuerst wurde ihm als Rekordspieler des FC Augsburg der Stuhl quasi vor die Türe gestellt; jetzt wurde ihm auch auf der Managementebene klar gemacht, dass es für ihn beim FCA eigentlich keinen Platz gibt.