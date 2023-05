Der FCA hat den Klassenerhalt selbst in der Hand

Plus Der Abstiegskampf in der Bundesliga spitzt sich zu. Der FC Augsburg ist wieder mit dabei – hat aber gute Chancen, die Liga zu halten.

Muss einem angst und bange werden um die Bundesliga-Zukunft des FC Augsburg? Oder befindet sich der FCA vier Spieltage vor Saisonschluss doch in einer relativ komfortablen Situation, wie es Trainer Enrico Maaßen gebetsmühlenartig immer wieder wiederholt?

Markus Weinzierl hatte im Vorjahr ein besseres Punktekonto

Für Ersteres spricht, dass die Verfolger des FCA immer näher rücken. Der 30. Spieltag bestätigte die Pessimisten - und das sind von Geburt an in der Fuggerstadt nicht wenige - in ihrer Betrachtungsweise. Schalke und der VfB gewannen, während der FCA bei Eintracht Frankfurt „nur“ 1:1 spielte. Der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz ist auf vier Punkte geschrumpft, der auf den Relegationsplatz beträgt gerade noch drei Zähler. Im Vorjahr hatte der FCA mit Markus Weinzierl noch als Trainer zum selben Zeitpunkt 32 Punkte gesammelt, war Bielefeld mit 26 Zählern 17., der VfB lag mit 28 Punkten auf Rang 16.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen