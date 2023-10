Der Sieg in Heidenheim kann für den FCA ein Wendepunkt sein

Plus Mit dem neuen Trainer Jess Thorup gewinnt der FC Augsburg plötzlich auch auswärts. Weil die Mannschaft an sich glaubt. Arbeit gibt es dennoch ausreichend.

Was ein Trainerwechsel nicht alles bewirken kann. Plötzlich ist die Mannschaft des FC Augsburg deutlich laufstärker als die immer eifrig marschierenden Heidenheimer. Plötzlich gewinnt der FCA auswärts, was zuvor mehr als ein Jahr nicht gelungen ist. Plötzlich holt das Team einen 0:2-Rückstand auf und erzielt erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte auswärts fünf Tore. Fakten, die das Spiel am Sonntagabend zu etwas Besonderem machen.

Neuer Trainer, neues Glück. Manchmal ist es im Fußball offenbar tatsächlich so einfach. Mit seinem Auftreten und seiner überzeugenden Art hat Jess Thorup die Augsburger Profis von Tag eins an erreicht. Selbst ein 0:2-Rückstand brachte die Mannschaft diesmal nicht ins Wanken. Der Glaube an die eigene Stärke blieb trotz des Fehlstarts - anders als noch zu Maaßen-Zeiten. Thorup hatte viel am "Mindset" seiner Mannschaft gearbeitet, wie er immer wieder betonte.

