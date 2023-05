Diese Hängepartie hat der FCA selbst verschuldet

Plus Die Augsburger können nur hoffen, dass es kein Böses Erwachen gibt. Zu viele Chancen auf die Sicherung des Klassenerhalts hat der FC Augsburg verstreichen lassen.

Ob der FCA auch ein 13. Jahr in Folge in der Bundesliga spielen wird, steht weiter in den Sternen. Der Direktabstieg ist zwar nicht mehr möglich, aber es droht die Relegation. Dieses nervenaufreibende Saisonfinale hätte sich der FCA ersparen können. Er hat in dieser Saison schon einige Matchbälle vergeben. Überhaupt war es ein ständiges Auf und Ab.

Der FCA hatte als Weinzierl-Nachfolger mit Enrico Maaßen einen neuen Trainer verpflichtet, um noch intensiver auf das Konzept mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern zu setzen. Zudem sollte Maaßen das FCA-Spiel endlich wieder attraktiver machen.

