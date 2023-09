FCA-Trainer Enrico Maaßen muss zügig liefern

Jetzt geht man wiedermal in eine Länderspielpause und hat diese maue Vorstellung im Denkapparat.

Das es am Ende nur zu einem Punkt gereicht hat da darf sich Trainer Maaßen selbst auf die Schulter klopfen.

Mit so einem Matchplan, den auch noch während des Spiels zu intensivieren, gegen einen Gegner auf Augenhöhe, in der WWK Arena ......taktischer Vollcrash

Ganz abgesehen davon waren einige Schwachstellen in der Abwehr und im Mittelfeld ersichtlich, den Schuh müssen sich aber auch die Verantwortlichen anziehen die in ihrem Transfergebaren, zur Baustellenbehebung in der Abwehr, ja erst am deadline day aktiv wurden, obwohl der Zustand seit Wochen bekannt war.

Es fehlte vor allem an Kreativität im Mittelfeld, aber die es drauf haben, Engels&Maier werden zum einen auf einer anderen Position geparkt, oder man darf zuschauen.

Dorsch auf der Suche nach der Form, als Leader unsichtbar, damit kommt zentral kaum was zustande da der Elvis seine Stärken gegen den Ball hat.

Die Abwehr wird in der Konstellation nicht mehr auftreten, Engels muss zurück ins MF, Bauer keiner für die Startelf, Uduokhai muss sich steigern, eine Chance für Pfeiffer, Mbaku und Tanganga.

Ich hoffe Iago bleibt, denn nur Pedersen ist zu wenig. Colina blieb bisher unter dem Radar.

Okugawa fehlt leider immer noch der sicher mit seinen Fähigkeiten ein belebendes Element wäre.

Antworten Melden