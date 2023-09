FCA-Trainer Enrico Maaßen muss zügig liefern

Plus Beim 2:2 gegen den VfL Bochum sorgt vor allem die Spielweise des FC Augsburg für Ernüchterung. Der Druck auf Enrico Maaßen nimmt zu.

Die Zahlen sind eindeutig. Aus 15 Pflichtspielen nur ein Sieg, dazu einen Punkteschnitt, der nicht einmal bei einem Zähler pro Partie liegt. Enrico Maaßen hat die bislang schlechteste Zwischenbilanz aller Augsburger Bundesliga-Trainer. Er verspielt mehr und mehr den Kredit, den er bislang hatte.

Hatten die beiden ersten Saisonspiele gegen Mönchengladbach und in München noch für eine teilweise Aufbruchstimmung gesorgt, war das 2:2 am Samstag gegen Bochum ernüchternd. Maaßen hatte gegen den VfL einen sehr defensiven Ansatz gewählt, der vorsah, kaum den Ball im eigenen Besitz zu haben. Und das nicht gegen Bayern München oder Bayer Leverkusen, sondern gegen den VfL Bochum, dessen Plan oft auf langen Bällen beruht. Die wollte Maaßen verhindern. Aber kann es der Anspruch des FCA sein, sich dem Bochumer Spiel anzupassen?