Maaßen und der FC Augsburg sind auf dem richtigen Weg

Beim Erfolg in Bremen hat Augsburgs Trainer Enrico Maaßen nicht nur Mut gezeigt, sondern auch bewiesen, dass er sehr wohl die Qualität für die Bundesliga besitzt.

Das ständige Auf und Ab ist eine Zutat, die den Fußball so schmackhaft macht. Vor einer Woche nach dem 0:2 gegen Hertha BSC noch am Boden zerstört, ist beim FC Augsburg durch das 1:0 in Bremen nun alles wieder deutlich angenehmer. Vom sicheren Absteiger zu einem Kandidaten für einen Mittelfeldplatz innerhalb weniger Tage, das Fußballgeschäft hält sich nicht mit Nebensächlichkeiten auf. Klar ist allerdings: Während gegen Berlin nicht alles schlecht war, ist nach Bremen nicht alles perfekt. Die Wahrheit liegt in der Mitte.

Enrico Maaßen ist Realist. Er weiß die Situationen genau einzuschätzen. Er weiß um den Druck, der auf ihm lastet. Er kann aber damit umgehen. Spätestens in Bremen hat er bewiesen, dass er nicht nur mutige Entscheidungen treffen kann, sondern auch sehr wohl nach seinem Aufstieg von Liga drei die Qualität für die Bundesliga besitzt.

FCA-Trainer Maaßen hat bei der Partie gegen Werder Bremen Mut und Flexibilität gezeigt

Seine Aufstellung mit vier Stürmern war ein Zeichen. An seine eigene Mannschaft, aber auch den Gegner. Er will sich nicht einschüchtern lassen, er will die Partie offensiv gestalten. Das ist gelungen. Durch die Umstellung seines Systems in der Verteidigung hat er zudem Flexibilität bewiesen. Die ist vor allem bei einem Klub wie Augsburg wichtig, da die Spieldominanz nicht in jeder Partie gegeben sein wird. Auch eine Anpassung an die Taktik des Gegners ist durchaus mal gefordert und sinnvoll.

Sechs Punkte aus sechs Partien sind keine überragende Bilanz, aber mehr Zähler als vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Enrico Maaßen ist mit seiner Mannschaft auf dem richtigen Weg, das wird ihm auch immer wieder von den Verantwortlichen des Vereins bescheinigt. Vor allem hat er mit dem Sieg in Bremen geschafft, dass wieder deutlich mehr Ruhe in einem mehr und mehr nervös gewordenen Umfeld herrscht. Und das ist gerade für einen jungen Trainer entscheidend.

