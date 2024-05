FC Augsburg

18:00 Uhr

Bekommt Iago gegen Stuttgart sein Abschiedsspiel?

Plus Nach fünf Jahren verlässt der 27-Jährige den FC Augsburg und kehrt nach Brasilien zurück. Wie Trainer Thorup die Situation auf der linken Abwehrseite einschätzt.

Von Johannes Graf

Nach einer Dreiviertelstunde ist das Training auf dem Platz für Iago beendet. Während die Mitspieler des FC Augsburg weiterhin intensiv auf dem Rasen üben, lautstark Anweisungen geben und sich intensiv in Zweikämpfe stürzen, steigt der Brasilianer auf sein Mountainbike und radelt zurück zur Arena. In den Funktionsräumen steht Krafttraining an. Noch ist Iago nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, doch tut er alles dafür, rechtzeitig einsatzfähig zu sein. Im Sommer wird der Spieler mit den dünnen Beinen der Fußball-Bundesliga den Rücken kehren, gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) bietet sich ihm letztmals die Chance, vor eigenem Publikum zu spielen.

Trainer Jess Thorup hofft, dass ihm der Spieler zur Verfügung steht. "Das ist meine Hoffnung", betont der Däne nach dem Vormittagstraining. "Ob das nun von Anfang an oder gegen Ende sein wird, wird man sehen." In den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob Iago nach seiner Fersenverletzung ein letztes Comeback in Augsburg geben kann. Vor der Partie gegen den künftigen Champions-League-Teilnehmer wird der 27-Jährige offiziell verabschiedet. Wird ins Publikum winken, während Fans ihm applaudieren. Seinen Wert hatte der Brasilianer in dieser Saison durch sein Fehlen verdeutlicht: In den elf Spielen, die der Linksverteidiger verletzt verpasste, hat der FCA lediglich sechs Punkte geholt.

